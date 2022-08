Novo desabamento de silos de grãos no porto de Beirute

Toda a parte norte dos silos de grãos danificados pela grande explosão de 2020 no porto de Beirute desabou nesta terça-feira (23).



Uma nuvem de fumaça dominou a região após o desabamento de oito torres da estrutura danificada pela explosão de 4 de agosto de 2020, que deixou mais de 200 mortos e 6.500 feridos, além de ter devastado bairros inteiros da capital capital libanesa.



A explosão aconteceu em um depósito que armazenava centenas de toneladas de nitrato de amônio sem medidas de precaução. Grande parte da população atribuiu a tragédia à corrupção e negligência dos políticos.



As torres que desabaram nesta terça-feira eram as últimas do bloco norte dos silos.



Em 31 de julho e 4 de agosto, outras torres desabaram após um incêndio no início do mês passado na parte mais afetada dos silos.



No momento, as torres do bloco sul estão em situação estável, de acordo com o engenheiro civil francês Emmanuel Durand, que instalou sensores dentro dos silos.



Antes do novo desabamento, parentes das vítimas da explosão haviam convocado um protesto no porto, previsto para a tarde de terça-feira.



"Responsabilizamos as autoridades pela queda dos silos", declarou à AFP Mariana Fodoulian, que perdeu a irmã na explosão.



"Precisamos proteger a parte sul e o conjunto do local (...) como um espaço em memória das vítimas", acrescentou.



A investigação sobre as causas da tragédia está suspensa há meses por obstruções políticas das autoridades.