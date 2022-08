Justiça da Malásia ratifica pena de 12 anos de prisão para ex-primeiro-ministro

O principal tribunal da Malásia confirmou nesta terça-feira a pena de 12 anos de prisão do ex-primeiro-ministro Najib Razak, condenado por um um escândalo de desvio de fundos que provocou a queda de seu governo em 2018.



Najib, de 69 anos, apresentou um recurso à principal instância judicial do país depois que uma corte de apelação rejeitou um primeiro recurso em dezembro e confirmou sua condenação por sete acusações.



"Consideramos o recurso desprovido de qualquer mérito. Consideramos a condenação e a sentença corretas", afirmou o juiz Maimun Tuan Mat, em nome de outros cinco magistrados do tribunal.



O ex-primeiro-ministro foi condenado em julho de 2020 a 12 anos de prisão. Ele foi considerado culpado de corrupção por um caso vinculado ao fundo estatal 1MDB.



Najib e assessores foram acusados de desviar milhões de dólares do fundo de investimento para gastar em vários tipos de bens, de imóveis de luxo a peças de arte.



O escândalo influenciou a derrota em 2018 da coalizão governante de Najib Razak, que chegou ao poder em 2009 e ainda possui grande popularidade.