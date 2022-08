Travessia de migrantes no Canal da Mancha bate recorde em 24 horas

Um total de 1.295 migrantes cruzaram na segunda-feira (22) o Canal da Mancha em pequenas embarcações para alcançar as costas inglesas, o maior número registrado em apenas um dia, informou o ministério britânico da Defesa.



Os migrantes fizeram a travessia em 27 embarcações e elevaram a 22.670 - segundo a agência Press Association - o número de pessoas completaram a viagem perigosa desde o início do ano, apesar dos planos do governo conservador britânico para interromper o fenômeno.



O recorde anterior para apenas um dia era de 1.185 pessoas em 11 de novembro de 2021.



No ano passado, as autoridades do Reino Unido interceptaram e desembarcaram 28.526 pessoas que tentavam atravessar a movimentada via marítima.



Um relatório parlamentar britânico recente calculou que o total pode alcançar 60.000 pessoas este ano.



O tema é uma dor de cabeça para o governo britânico, que prometeu controles de fronteiras mais rígidos depois de abandonar a União Europeia (UE).



E também expõe as tensões entre Londres e Paris, depois que o governo do Reino Unido acusou a França de não fazer o suficiente para interromper as tentativas de viagens.



Em uma tentativa de solucionar o problema, as leis foram endurecidas contra os grupos de traficantes de seres humanos responsáveis pelas travessias.



Mas o polêmico plano para enviar alguns migrantes a Ruanda foi interrompido por uma série de ações legais.



O governo britânico defendeu o plano como algo necessário devido ao elevado custo para processar os pedidos de asilo e abrigar os migrantes.



Ao menos 203 pessoas morreram ou desapareceram desde 2014, em terra ou mar, nas tentativas de chegar ao Reino Unido a partir da costa norte da França, incluindo 27 em um naufrágio no fim de 2021, segundo a Organização Internacional das Migrações.