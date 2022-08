Novo desabamento de silos de grãos no porto de Beirute

Toda a parte norte dos silos de grãos danificados pela grande explosão de 2020 no porto de Beirute desabou nesta terça-feira (23).



Uma nuvem de fumaça dominou a região após o desabamento de oito torres da estrutura danificada pela explosão de 4 de agosto de 2020, que deixou mais de 200 mortos e 6.500 feridos, além de ter devastado bairros inteiros da capital capital libanesa.



A explosão aconteceu em um depósito que armazenava centenas de toneladas de nitrato de amônio sem medidas de precaução. Grande parte da população atribuiu a tragédia à corrupção e negligência dos políticos.



As torres que desabaram nesta terça-feira eram as últimas do bloco norte dos silos.



Em 31 de julho e 4 de agosto, outras torres desabaram após um incêndio no início do mês passado na parte mais afetada dos silos.