Hospital francês sofre ciberataque e hackers pedem resgate de US$ 10 milhões

Um hospital ao sul de Paris, França, sofre desde sábado (20) um ciberataque que está provocando graves disrupções, de acordo com o centro de saúde, que relatou que os hackers estão pedindo um resgate de 10 milhões de dólares.



"As equipes de informática se deram conta de que havia um problema. Acharam que era uma falha (...), mas quando chegou um pedido de resgate de 10 milhões de dólares, entenderam", explicou o diretor do hospital, Giller Calmes. Segundo uma fonte policial, a mensagem estava em inglês.



Esse ataque contra o Centro Hospitalar Sud-Francilien (CHSF), em Corbeil-Essonnes, faz com que "no momento, estejam inacessíveis todo o software comercial, os sistemas de armazenamento (em particular, imagens médicas) e o sistema de informação relacionado às admissões", indicou nesta segunda-feira o hospital, que está tendo que encaminhar pacientes para outras unidades de saúde.



Foi aberta na promotoria de Paris uma investigação por invasão ao sistema informático e tentativa de extorsão por parte de um grupo organizado. Segundo uma fonte próxima, "foi identificada uma família de ransomware", tipo de software malicioso destinado a sequestrar dados.



O CHSF, que serve uma população de cerca de 600 mil pessoas, ativou um plano de emergência para garantir a continuidade de seu atendimento.



Esta não é a primeira vez que um hospital é atacado: há cerca de dois anos, uma onda de ciberataques vem atingindo o setor hospitalar francês e europeu. Em 2021, houve em média um incidente por semana em centros de saúde franceses, de acordo com fontes oficiais.



Segundo especialistas, ou os cibercriminosos estão agindo às cegas, atacando de forma aleatória qualquer sistema até conseguir penetrar em um, ou acreditam equivocadamente que será como no casos dos hospitais americanos, a princípio privados e dotados de grandes orçamentos, que costumam ceder a extorsões.



Os centros públicos de saúde franceses, devido a seu regimento, não são autorizados a fazer pagamentos como esses.