Palestinos da Cisjordânia viajam pela primeira vez ao exterior a partir de Israel

Israel iniciou nesta segunda-feira (22) um projeto piloto que permite aos palestinos da Cisjordânia ocupada voar ao exterior de um aeroporto israelense no deserto de Neguev (sul), ao invés de fazê-lo através da vizinha Jordânia, que era a única possibilidade até agora.



Estava previsto que 40 palestinos embarcassem em um avião da companhia Arkia para viajar do aeroporto de Ramon, perto da cidade de Eliat, até Lárnaca, cidade portuária do sul do Chipre, declarou à AFP uma porta-voz da autoridade aeroportuária israelense.



Um porta-voz do Cogat, braço do Ministério da Defesa de Israel responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, confirmou que havia palestinos a bordo do voo, que chegou às 13h00 locais (07h00 em Brasília) ao aeroporto cipriota, enquanto um correspondente da AFP no país mediterrâneo viu cerca de 25 palestinos chegarem em um voo da companhia israelense Arkia na tarde desta segunda.



"Esta é a primeira viagem que fazemos a partir de [o aeroporto de] Ramon", disse Sofian, um farmacêutico palestino que não quis divulgar seu sobrenome.



"É a primeira vez que temos esta oportunidade como palestinos", acrescentou, explicando que, em seu grupo, eram todos palestinos da Cisjordânia.



Os mais de 475.000 habitantes dos assentamentos israelenses na Cisjordânia podem voar para o exterior através do aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, mas não os palestinos que vivem no território ocupado desde 1967, pois Israel não permite sua entrada em território israelense sem uma autorização especial.



Normalmente, os palestinos precisam ir à Jordânia para viajarem a partir do aeroporto de Amã.



"Estava previsto que viajássemos da Jordânia, mas [a agência de viagens] conseguiu organizar um voo do aeroporto de Ramon", relatou Sofian.



"O controle de segurança foi complicado, especialmente para as mulheres", mas "as coisas se desenvolveram sem problemas e aqui estamos", concluiu.