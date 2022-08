Noruegueses entre as vítimas do ataque a hotel em Mogadíscio

Cidadãos noruegueses morreram no ataque realizado neste fim de semana pelos islâmicos radicais shebab contra um hotel de Mogadíscio, indicou o ministério norueguês das Relações Exteriores nesta segunda-feira (22).



Com início na sexta-feira e fim na madrugada de domingo, após uma intervenção das forças de segurança, o ataque contra o hotel Hayat causou ao menos 21 mortos e 117 feridos, segundo um balanço provisório fornecido no domingo à tarde pelo ministério da Saúde da Somália.



Sem fornecer números, o ministério norueguês das Relações Exteriores indicou nesta segunda-feira (22) que recebeu "informações segundo as quais cidadãos noruegueses morreram no ataque terrorista contra o hotel Hayat".



Citando a direção da maior mesquita de Oslo, o jornal norueguês Verdens Gang (VG) informou que dois noruegueses de aproximadamente cinquenta anos morreram na operação realizada pelos islâmicos radicais shebab, grupo relacionado à Al-Qaeda que combate o governo da Somália há 15 anos.



Este ataque é o mais sangrento desde a eleição do presidente Hasan Sheikh Mohamud em meados de maio e sua posse do governo em meados de agosto.



Os shebab foram retirados das principais cidades daquele país e do chifre da África e de Mogadíscio em 2011, mas continuam implantados em vastas áreas rurais e são uma ameaça para as autoridades.