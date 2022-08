Anthony Fauci, principal assessor do presidente americano Joe Biden para a covid-19 e que se tornou o rosto do combate à pandemia nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira que deixará o cargo em dezembro.



Em comunicado, Fauci disse que deixará o cargo de conselheiro médico de Biden, bem como de diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas (NIAID), que ocupou por 38 anos.



"Não estou me aposentando", disse Fauci, de 81 anos, indicando que pretende iniciar "um novo capítulo" em sua carreira.