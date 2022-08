Governador de Indiana visita Taiwan após manobras militares chinesas

O governador do estado americano de Indiana se reuniu nesta segunda-feira (22) com a presidente de Taiwan, poucos dias depois de Washington anunciar negociações comerciais com Taipé, em um sinal de apoio após os exercícios militares chineses ao redor da ilha.



Eric Holcomb, governador republicano de Indiana, desembarcou no domingo em Taiwan para um "viagem de desenvolvimento econômico".



As tensões China-EUA aumentaram após as manobras militares chinesas, executadas em resposta à visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, há algumas semanas.



No encontro com Holcomb, a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen falou sobre os exercícios chineses e pediu aos países democráticos que continuem apoiando Taiwan.



"Atualmente enfrentamos a expansão do autoritarismo mundial", disse o governador.



"Taiwan enfrenta ameaças militares da China dentro e ao redor do Estreito de Taiwan. Neste momento, aliados democráticos devem se unir e fortalecer a cooperação em todas as áreas", afirmou Tsai.



Holcomb respondeu que os Estados Unidos "continuarão a buscar uma aliança estratégica com vocês".



Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da China pediu a Washington nesta segunda-feira que "respeite o princípio de uma só China" e "acabe com todas as formas de diálogo oficial com Taiwan".



"O lado chinês sempre se opôs firmemente aos diálogos oficiais dos EUA com Taiwan em todas as formas" e "apresentou um protesto solene aos EUA pela visita do governador de Indiana Eric Holcomb a Taiwan", acrescentou o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.



Taiwan vive sob a ameaça constante de uma invasão chinesa. Pequim considera a ilha de governo democrático parte de seu território e afirma que um dia a retomará.



Pequim rejeita qualquer ação diplomática que legitime Taiwan e responde com crescente irritação às visitas de autoridades e políticos ocidentais.



Holcomb planeja se reunir com representantes da indústria taiwanesa de semicondutores antes de partir na quarta-feira para a Coreia do Sul.



O governo dos Estados Unidos anunciou que nos próximos meses iniciará negociações comerciais com Taiwan, depois que um alto diplomata alertou que Pequim intensificará a pressão sobre Taiwan.