Touro invade banco em Israel e semeia pânico

Os funcionários de um banco em Israel fizeram todo o possível nesta segunda-feira (22) para capturar um touro que entrou em uma sucursal, perto de Tel Aviv.



O incidente ocorreu em uma agência do banco Leumi, situado na zona industrial de Lod, nos arredores de Tel Aviv.



Um touro que fugiu de seu recinto, não muito longe do banco, correu pelo estacionamento do estabelecimento antes de entrar nele, disse o portal de notícias Israel Hayom ao transmitir as imagens do incidente.



Sua irrupção no local causou pânico entre funcionários e clientes, segundo a mesma fonte.



Após persegui-lo, várias pessoas conseguiram capturá-lo com uma corda e conduzi-lo até a saída, segundo o vídeo.



Uma porta-voz do banco Leumi confirmou o incidente à AFP e assegurou que o animal não feriu ninguém ou causou qualquer dano. O touro foi recuperado por seu dono.