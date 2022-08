Magnata da imprensa Jimmy Lai não será julgado por júri em Hong Kong

O magnata da imprensa de Hong Kong, Jimmy Lai, não será julgado por um júri em um processo por ter violado a drástica lei sobre segurança nacional imposta pela China, segundo uma decisão do ministro da Justiça, da qual a AFP consultou uma cópia.



O ministro da Justiça de Hong Kong, Paul Lam, ordenou que seja julgado por três magistrados escolhidos pelo Executivo, o que constitui uma verdadeira ruptura com a tradição jurídica da cidade.



Esta decisão invoca o envolvimento de "elementos estrangeiros" neste caso, o que coloca em risco "a segurança pessoal dos jurados e dos membros das suas famílias".



A legislação imposta pela China em 2020 para encerrar essa dissidência em Hong Kong permite que os casos sejam ouvidos por juízes especializados em segurança nacional.



Até agora, as autoridades rejeitaram a presença de um júri em três casos relacionados com a segurança nacional no Supremo Tribunal.



Lai, de 74 anos, é uma das figuras do movimento pró-democrático.