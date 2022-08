Rússia acusa Ucrânia pela morte de filha de ideólogo próximo ao Kremlin

O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia acusou nesta segunda-feira (22) os "serviços especiais" ucranianos pela morte da filha de um ideólogo conhecido por sua proximidade com o Kremlin, que faleceu na explosão de seu veículo perto de Moscou, informaram as agências de notícias.



O presidente russo Vladimir Putin denunciou nesta segunda-feira que um "crime desprezível e cruel acabou prematuramente com a vida de Daria Dugina, uma pessoa brilhante e talentosa com um coração verdadeiramente russo", disse Putin em uma mensagem de condolências divulgada pelo Kremlin aos parentes da jovem assassinada.



O "assassinato" de Daria Dugina, filha de Alexander Dugin, "foi preparado e cometido pelos serviços especiais ucranianos", afirmou o FSB em um comunicado citado pelas agências russas.



De acordo com o FSB, o carro dirigido por Daria Dugina foi alvo de uma armadilha executada por uma mulher de nacionalidade ucraniana nascida em 1979, identificada pelo serviço de segurança russo como Natalia Vovk, que chegou ao país em julho com sua filha menor de idade.



O FSB afirma ainda, entre outras coisas, que a mulher alugou um apartamento no edifício em que Dugina morava e compareceu no sábado a um festival cultural no qual também estava presente a jornalista e cientista política.



O Serviço Federal de Segurança destacou que a pessoa que colocou o explosivo no veículo de Daria Dugina fugiu para a Estônia.



Acusada desde sábado pela imprensa russa, que considera que o alvo do ataque era na realidade Alexander Dugin, a Ucrânia negou no domingo qualquer envolvimento.



"A Ucrânia não tem absolutamente nada a ver com a explosão, porque não somos um Estado criminoso", afirmou o conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak.



No momento da explosão, Daria Dugina, circulava de carro perto da localidade de Bolshie Viaziomy, a 40 km de Moscou, segundo as investigações.



A jovem, nascida em 1992, "morreu no local da explosão", segundo um comunicado do Comitê de Investigação da Rússia. A detonação foi provocada por um explosivo colocado sob o veículo, afirmaram os investigadores.



O Comitê de Investigação, responsável pelos inquéritos criminais na Rússia, abriu uma investigação por "homicídio".



Alexander Dugin, intelectual e escritor ultranacionalista, teórico do neoeurasianismo, uma aliança entre Europa e Ásia liderada pela Rússia, é objeto desde 2014, após a anexação da Crimeia, de sanções da União Europeia.



Nos últimos anos, a Ucrânia proibiu vários de seus livros, em particular "Ucrânia. Minha guerra. Diário geopolítico" e "Vingança eurasiática da Rússia".



Dugin, chamado por alguns meios de comunicação de "cérebro de Putin", é frequentemente apresentado como alguém próximo ao presidente russo, Vladimir Putin. Muitos analistas, no entanto, relativizaram sua influência no Kremlin.