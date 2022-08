Pauta especial sobre os seis meses do início da guerra na Ucrânia

Quando a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o Kremlin esperava realizar uma conquista relâmpago de Kiev, expulsar rapidamente o presidente Volodimir Zelenski, e ser recebido como um libertador por muitos ucranianos.



Mas este plano fracassou e o exército russo teve que fazer frente a vários contratempos, vendo-se obrigado a se retirar da região de Kiev. O conflito se tornou uma exaustiva guerra de desgaste.



A Rússia, então, fez da conquista do Donbass, no leste, seu objetivo prioritário, enquanto a resistência feroz de Kiev continua dependendo muito da ajuda fornecida pelos aliados ocidentais.



Segue um dossiê especial publicado pela AFP por ocasião dos seis meses do início da guerra na Ucrânia.



PARIS:



Após seis meses de invasão, o que o futuro reserva para a Ucrânia?



Seis meses depois de as forças russas lançarem o que pensavam que seria uma operação relâmpago na Ucrânia, a invasão resultou em uma guerra clássica sem sinais de que vá terminar em breve, afirmam especialistas. É possível que a guerra dure anos? Qual a capacidade de resistência dos dois países?



Por Lucie PEYTERMANN e Joseph SCHMID



(Rússia conflito Ucrânia, Perguntas e Respostas, 822 palavras)



REGIÃO DE MIKOLAIV, Ucrânia:



Guerra na Ucrânia, sem luz no fim do túnel após seis meses de conflito



"Temos que estar preparados porque que isso pode durar muito tempo", diz um médico militar ucraniano, que atende pelo nome de guerra Doc, na linha de frente no sul da Ucrânia.



Por Joe STENSON



(Rússia conflito Ucrânia, Ângulo, 636 palavras)



FOTOS, VÍDEO



KIEV:



Soldado ucraniano de Mariupol relata seis meses de guerra



Em meio às multidões de verão do centro de Kiev, o militar ucraniano Vladyslav Jaivoronok relata o inferno do cerco de Mariupol, como ele sofreu a amputação de uma perna e suas semanas em cativeiro.



(Ucrânia conflito Rússia prisioneiros, já transmitida)



PARIS:



Europa se planeja para inverno sem gás russo por invasão da Ucrânia



Diante da perspectiva de queda das temperaturas, os europeus estão se preparando para um inverno difícil por causa da escassez de gás proveniente da Rússia, cuja invasão da Ucrânia há seis meses virou de cabeça para baixo o mercado energético mundial.



Pelas redações da AFP na Europa



(Ucrânia Rússia UE conflito energia meioambiente gás indústrias, Ângulo, 722 palavras)



INFOGRAFIA



PARIS:



Da recuperação ao risco de recessão - como a guerra afundou a economia mundial



Era para ser o ano da confirmação após uma forte recuperação em 2021 sem confinamentos. Mas, depois de seis meses de guerra, 2022 será mais um ano melancólico para a economia mundial.



Por Ali BEKHTAOUI



(Ucrânia Rússia conflito crescimento recessão mercado manufatura, Quadro, 753 palavras)



PARIS:



Guerra na Ucrânia - da invasão russa à contraofensiva no sul



Da resistência em Kiev até a contraofensiva em Kherson, passando pelo sítio a Mariupol, seguem os principais acontecimentos desde a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.



(Rússia Ucrânia conflito política diplomacia, Cronologia, 755 palavras)