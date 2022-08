Xangai reduz iluminação em famosa avenida para economizar energia por onda de calor

Xangai apagará temporariamente, na segunda-feira e terça-feira, as luzes decorativas das redondezas de sua famosa avenida Bund, informou a Prefeitura, em um momento em que a onda de calor na China obriga as autoridades a racionar a energia elétricae.



Várias províncias impuseram restrições nos últimos dias devido à onda de calor que afeta o país e que elevou as temperaturas aos 45 ºC em alguns lugares.



A onda de calor reduziu os níveis de água nos circuitos de produção de energia hidrelétrica. A redução levou a rede elétrica ao limite, justamente agora que os aparelhos de ar-condicionado funcionam em plena capacidade.



No verão (hemisfério norte), a China registrou temperaturas recordes, enquanto houve graves inundações e períodos de seca. Os fenômenos extremos são cada vez mais frequentes devido à mudança climática, segundo os cientistas.



Para economizar eletricidade, a Prefeitura de Xangai pediu no domingo à noite para apagar as "iluminações decorativas" da avenida Bund e da outra margem do rio Huangpu, em uma parte do bairro de Lujiazui.



Esta famosa avenida é conhecida pela vista impressionante que oferece dos arranha-céus de Lujiazui, totalmente iluminados à noite, com outdoors publicitários gigantes e às vezes feixes de luz.



Mas todas as luzes decorativas terão que ser apagadas nesta segunda-feira e terça-feira, informou o serviço municipal encarregado dos espaços verdes.



A onda de calor na China baixou os níveis de água do rio Yangtze, a hidrovia interna mais importante do país.



Várias usinas hidrelétricas foram afetadas por esse rebaixamento do rio, especialmente na província de Sichuan (sudoeste), onde as autoridades ativaram o nível mais alto de emergência diante da onda de calor.



