Quase 9.000 soldados ucranianos mortos desde o início da guerra

Quase 9.000 soldados ucranianos morreram em seis meses de invasão russa, afirmou nesta segunda-feira (22) o comandante do exército da Ucrânia, Valery Zaluzhny.



"Quase 9.000 heróis morreram", declarou Zaluzhny durante um evento público.



Zaluzhny disse ainda que as crianças ucranianas precisam de atenção especial porque seus pais seguiram para a linha de frente e "provavelmente estão entre os 9.000 heróis que morreram".



Esta é uma das poucas declarações de autoridades ucranianas sobre baixas militares do país na guerra, iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro.



O número anterior era de meados de abril, quando o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que até 3.000 militares ucranianos e que quase 10.000 ficaram feridos desde o início da ofensiva russa.