UE estuda grande missão de treinamento do exército ucraniano

A União Europeia (UE) debaterá a criação de um grande programa de "treinamento e ajuda à organização" do exército ucraniano que aconteceria em países próximos, afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.



Combater a invasão russa "exige um esforço não apenas de envios de materiais, mas também de treinamento e de ajuda à organização do exército", disse Borrell.



Os ministros europeus da Defesa discutirão a proposta na próxima semana em Praga.



"Espero que aprovem. Seria uma missão importante, acredito que estamos diante de uma guerra em larga escala", afirmou Borrell, antes de insistir que "qualquer missão deve estar à altura do conflito".



"Esta não é uma guerrinha", destacou, antes de recordar que "10 milhões de ucranianos deixaram o país".



Em 24 de agosto, Dia da Independência Ucraniana, a invasão da Rússia à ex-república soviética completará seis meses, uma guerra que já provocou milhares de mortes.