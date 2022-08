Zelensky faz alerta sobre julgamentos de soldados ucranianos na Rússia

A Rússia pode adotar a medida provocadora de iniciar julgamentos de soldados ucranianos, no momento em que Kiev se prepara para celebrar o 31º aniversário de sua independência, advertiu o presidente Volodymyr Zelensky.



O chefe de Estado citou informações da imprensa de que a Rússia se prepara para julgar os combatentes ucranianos capturados durante a tomada do porto de Mariupol (sul), para coincidir com o aniversário da independência da Ucrânia na quarta-feira.



O 24 de agosto, Dia da Independência Ucraniana, também marcará o aniversário de seis meses da invasão da Rússia à ex-república soviética, uma guerra devastadora que já provocou milhares de mortes.



"Se este julgamento desprezível acontecer, se nosso povo for levado a estes cenários em violação a todos os acordos, todas as regras internacionais, haverá abusos", afirmou Zelensky.



"Esta será a linha a partir da qual não haverá negociação possível", acrescentou.



Zelensky já havia alertado no sábado que a "Rússia poderia se esforçar para fazer algo particularmente repugnante e cruel".



O presidente destacou que um dos "objetivos-chave do inimigo" era humilhá-los e "gerar depressão, medo e conflito".



"Devemos ser fortes o suficiente para resistir a qualquer provocação" e "fazer os ocupantes pagarem por seu terror", acrescentou.



Um assessor da presidência, Mikhaylo Podoliak, alertou, por sua vez, que a Rússia pode intensificar os bombardeios nos dias 23 e 24 de agosto.



"A Rússia é um Estado arcaico que vincula suas ações a certas datas, é uma espécie de obsessão. Eles nos odeiam e vão tentar aumentar... o número de bombardeios de nossas cidades, incluindo Kiev, com mísseis de cruzeiro", disse ele, citado pela agência Interfax-Ucrânia.



Diante dos temores, as autoridades de Kiev anunciaram a proibição de qualquer manifestação pública de 22 a 25 de agosto na capital.



No sábado, o governador da região de Kharkiv (centro-leste) anunciou um longo toque de recolher de 23 a 25 de agosto.



"Vamos ser o mais vigilantes possível durante o feriado de nossa independência", argumentou o governador Oleg Synegubov no Telegram.