Procurador do TPI visita Sudão e viajará para Darfur

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, chegou ao Sudão, disse neste domingo um veículo da imprensa estatal deste país africano imerso em uma crise contínua desde a derrubada em 2019 de seu líder, acusado de genocídio.



"O procurador do TPI, acompanhado por uma delegação, realizará reuniões com altos funcionários e visitará a região de Darfur", disse a agência SUNA na noite de sábado.



A visita está programada para durar até 25 de agosto e é a terceira de um promotor do TPI ao Sudão desde que o líder Omar al-Bashir foi deposto do poder em 2019.



O antecessor de Khan, Fatou Bensouda, manteve negociações no Sudão em maio de 2021 que abriram as portas para um julgamento em Haia de ex-líderes sudaneses por crimes de guerra.



Darfur, uma vasta região no oeste do Sudão, foi devastada por uma guerra civil que começou em 2003 entre o regime de maioria árabe de Omar al-Bashir e insurgentes de minorias étnicas locais, que relataram discriminação. Al Bashir enviou a milícia armada do Janjawid para atacar rebelião.



Em 2019, ele foi deposto e preso, e está sob mandado de prisão do TPI, como outros líderes de seu regime, por "crimes contra a humanidade" e "genocídio" em Darfur.



Al Bashir, condenado por corrupção em dezembro de 2019, está na prisão de Kober, em Cartum, e está sendo julgado em paralelo por seu papel no golpe que o levou ao poder em 1989.



O país continua em profunda crise econômica e política desde o golpe do general Abdel Fattah al-Burhan em 25 de outubro. O golpe descarrilou a frágil transição democrática estabelecida após a queda de Omar al Bashir.