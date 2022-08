Primeiro-ministro japonês testa positivo para covid-19, com sintomas leves

O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida testou positivo para covid-19 neste domingo (21) depois de apresentar sintomas leves, informou seu escritório em Tóquio.



Kishida realizou um teste de PCR "depois de sentir uma leve febre e tosse" desde a noite de sábado, disse à AFP um responsável pelo gabinete do chefe de governo japonês.



Kishida estava programado para viajar para a Tunísia na próxima semana para participar de uma conferência internacional que acontece a cada cinco anos desde 1993 sobre o desenvolvimento na África. Segundo a mídia japonesa, ele poderia participar por teleconferência.



O Japão registrou recorde de casos de covid-19 nos últimos dias, embora o número total de mortes pela doença seja bem menor do que em muitos outros países, com 36.780 óbitos. Kishida, 65 anos, que assumiu o cargo em outubro, recebeu sua quarta dose da vacina este mês.