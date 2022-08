Japão planeja implantar mísseis de cruzeiro de longo alcance contra ameaça chinesa

O Japão está considerando a implantação de mais de 1.000 mísseis de cruzeiro de longo alcance para melhorar sua capacidade de lidar com as crescentes ameaças regionais da China, informou o jornal Yomiuri Shimbun neste domingo.



O país planeja atualizar seus mísseis atuais para estender seu alcance de 100 quilômetros para quase 1.000 quilômetros, o que seria suficiente para atingir a costa chinesa e a Coreia do Norte, disse o jornal, citando fontes não especificadas.



O jornal afirma que os atuais navios e aviões também terão que ser renovados para que possam disparar os novos mísseis, que podem atingir alvos em terra.



Os mísseis seriam implantados na região sudoeste de Kyushu e em pequenas ilhas nas águas do sudoeste do Japão, não muito longe de Taiwan.



As autoridades japonesas não puderam ser localizadas no momento para comentar esta informação.



A força militar japonesa não é oficialmente reconhecida na constituição do pós-guerra e os gastos neste setor devem ser limitados às capacidades defensivas.



Tensões geopolíticas recentes, como a invasão da Ucrânia pela Rússia ou a atitude cada vez mais agressiva da China em relação a Taiwan, geraram pedidos no arquipélago para revisar e melhorar os programas de defesa no Japão.