Turista italiano é primeiro caso de varíola dos macacos em Cuba

Um turista italiano que chegou a Cuba na segunda-feira tornou-se o primeiro caso de varíola dos macacos detectado na ilha, e seu estado de saúde é "crítico", informou o Ministério da Saúde (MINSAP) neste sábado.



O paciente, internado na última quinta-feira, "está em estado crítico com perigo de vida", diz uma nota concisa do MINSAP, lida na emissão principal do Telejornal Nacional.



Sem especificar a idade do paciente ou outras informações, o MINSAP explicou que após sua chegada a Cuba na segunda-feira, 15 de agosto, o turista se hospedou em uma casa alugada e "visitou vários lugares nas províncias ocidentais do país". Na quarta-feira sentiu "sintomas gerais" de desconforto e foi ao médico na quinta-feira "por sua persistência".



O seu estado de saúde agravou-se e "exigiu transferência urgente para internamento e tratamento intensivo, chegando ao hospital com uma parada cardíaca da qual se recuperou".



As lesões cutâneas foram identificadas e foi realizado um exame PCR em tempo real, confirmando a varíola dos macacos.



"A investigação epidemiológica é aprofundada e são realizadas ações de controle de foco, conforme previsto no protocolo aprovado para o combate desta doença no país", disse o MINSAP.