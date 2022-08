Dois russos e um ucraniano são presos tentando entrar em uma fábrica militar albanesa

Dois soldados albaneses ficaram feridos ao tentar impedir que dois russos e um ucraniano entrassem em uma fábrica militar, disse o ministro da Defesa do país membro da Otan nos Bálcãs neste sábado.



Um dos suspeitos supostamente atacou os guardas enquanto tentava tirar fotos da fábrica Gramsh no centro da Albânia, usada para desmantelar armas antigas, disse um comunicado do ministério.



"Em uma tentativa de escapar do controle, um dos cidadãos russos, identificado pelas iniciais M.Z., de 24 anos, usou spray neuroparalítico contra os dois seguranças", acrescentou.



Os outros dois suspeitos, um russo identificado como S.T., 33, e um ucraniano, F.A., 25, também foram presos perto da fábrica.



Os dois soldados feridos foram levados para o hospital de Tirana com ferimentos nos olhos.



O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, disse que os três homens eram "suspeitos de espionagem".



A polícia militar, agentes de inteligência e contraterrorismo correram para investigar o incidente.



A Albânia entrou na OTAN em 2009.