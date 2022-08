Zelensky alerta para risco crescente de provocações 'cruéis' russas

A Rússia pode fazer "algo particularmente repugnante" e "cruel" na próxima semana na Ucrânia, que comemora seu dia de independência, alertou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky na noite de sábado.



"A Rússia poderia se esforçar para fazer algo particularmente repugnante e cruel", declarou ele em sua mensagem diária. "Um dos principais objetivos do inimigo é nos humilhar", "gerar desânimo, medo e conflito", mas "devemos ser fortes o suficiente para resistir a qualquer provocação" e "fazer os ocupantes pagarem por seu terror", acrescentou.



A Ucrânia comemora em 24 de agosto sua independência da URSS em 1991. Este ano, essa data também marcará os seis meses exatos da invasão russa, que causou dezenas de milhares de mortes e destruição em massa no país.



Neste contexto, o governador da região de Kharkiv (centro-leste), já anunciou no sábado um longo toque de recolher previsto para a tarde de 23 de agosto até a manhã de 25 de agosto.



"Não vamos permitir nenhuma provocação ao inimigo. Vamos ser o mais vigilantes possível durante a celebração de nossa independência", argumentou o governador Oleg Synegubov no Telegram.



