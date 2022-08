Indonésia registra primeiro caso de varíola dos macacos

A Indonésia registrou seu primeiro caso de varíola dos macacos, em um homem de 27 anos que esteve recentemente no exterior, anunciou o Ministério da Saúde neste sábado (20).



O porta-voz do ministério, Mohammad Syahril, disse que o paciente está "totalmente ciente" e "conhece" a doença. "Então, quando ele teve sintomas, imediatamente consultou um médico. O resultado [foi] positivo no mesmo dia", disse Syahril a repórteres, acrescentando que o indivíduo está na capital, Jacarta, em isolamento.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou em 24 de julho o nível máximo de alerta, uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, para fortalecer o combate à doença.



Os primeiros sintomas da varíola dos macacos são febre alta, linfonodos inchados e erupção cutânea semelhante à varicela.



O paciente chegou à Indonésia em 8 de agosto e desenvolveu febre e erupção cutânea uma semana depois.



O porta-voz do ministério se recusou a especificar em que país o paciente estava.