Pelo menos 15 mortos e 22 feridos em acidente rodoviário na Turquia

Quinze pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas no sudeste da Turquia em um acidente rodoviário envolvendo uma ambulância, anunciou o governador da província de Gaziantep neste sábado.



"No total, 15 de nossos cidadãos morreram e 22 ficaram feridos... no acidente, que envolveu um ônibus, uma equipe de socorro e uma ambulância" entre as cidades de Gaziantep e Nizip, disse o governador Davut Gül no Twitter.



Segundo a agência de imprensa turca DHA, uma ambulância, um caminhão de bombeiros e um veículo pertencente a uma equipe de jornalistas foram atingidos por um ônibus de passageiros.



O governador de Gaziantep indicou que entre os mortos estão três bombeiros, dois socorristas e dois jornalistas.



Imagens divulgadas pela agência DHA mostram a traseira de uma ambulância explodida e os restos do veículo.