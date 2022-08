Wall Street fecha em baixa

Wall Street encerrou a semana preocupada com os aumentos das taxas dos títulos americanos e a alta do dólar e do petróleo.



O Dow Jones perdeu 0,86%, a 33.706,74 pontos; o Nasdaq, 2,01%, a 12.705,21; e o S&P; 500, 1,29%, a 4.228,48.



Wall Street "digeriu nesta sexta-feira os comentários de dirigentes regionais do Fed", os quais insistiram em dar prosseguimento aos ajustes nos juros para conter a inflação, resumiram analistas do Wells Fargo.



No mercado de obrigações, as taxas dos títulos do Tesouro para 10 anos subiram mais de 2,97%, máxima em um mês. Os rendimentos dos títulos "sobem no mundo inteiro, o que afeta as ações", explicou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.