Macron pede que franceses aceitem 'preço da liberdade' ante consequências da guerra na Ucrânia

O presidente Emmanuel Macron pediu nesta sexta-feira aos franceses que aceitem "pagar o preço da liberdade", em uma conjuntura que se anuncia difícil, devido "ao ataque brutal" da Rússia contra a Ucrânia.



"Desde o ataque brutal lançado por Vladimir Putin em 24 de fevereiro, a guerra voltou ao solo europeu, a poucas horas de nossas fronteiras", disse Macron em cerimônia comemorativa de um episódio da Segunda Guerra Mundial.



"Penso em nosso povo, ao qual fará falta firmeza para encarar os tempos que se avizinham, resistir à incerteza, às vezes às adversidades e, unidos, aceitar pagar o preço da nossa liberdade e dos nossos valores", acrescentou.



Durante o dia, Macron teve uma conversa telefônica com Putin, em que ambos se mostraram a favor do envio de uma missão de inspeção da ONU à central nuclear ucraniana de Zaporizhia, alvo de bombardeios pelos quais russo e ucranianos se acusam mutuamente.



Macron havia advertido no mês passado, em entrevista à TV francesa, que o país deveria se preparar para tempos difíceis, com riscos de cortes de energia e aumento dos preços provocados pela guerra na Ucrânia.