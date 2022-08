Presidente mexicano pede punição aos agentes responsáveis pelo desaparecimento de estudantes em 2014

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendeu nesta sexta-feira a punição dos militares e funcionários envolvidos no desaparecimento de 43 estudantes em 2014, após um relatório oficial apontando a responsabilidade dos agentes do Estado.



"Divulgar a verdade e punir os responsáveis fortalece as instituições", disse o presidente de esquerda em entrevista coletiva, após a denúncia feita por uma comissão do governo que investiga o caso desde 2019.



O documento assegura que os militares e oficiais, por suas "ações, omissões ou participação", permitiram o sequestro e a morte dos 43 alunos da escola normal de Ayotzinapa e seis pessoas pelas mãos do cartel de drogas Guerreros Unidos.



"Divulgar esta situação atroz e desumana e, ao mesmo tempo, punir os responsáveis, ajuda a evitar a repetição. Que esses eventos infelizes nunca mais ocorram em nosso país", acrescentou López Obrador na cidade de Tijuana (norte).



Antes de sua divulgação pública, o presidente ouviu o relatório na quinta-feira junto com as famílias das vítimas.



"Dissemos desde o início que falaríamos a verdade, por mais dolorosa que fosse. Expressei minha dor, minha tristeza", disse ele.



O desaparecimento dos jovens ocorreu entre a noite de 26 de setembro e a madrugada de 27 de setembro de 2014, quando se dirigiam à cidade de Iguala (estado de Guerrero, sul) para pegar ônibus nos quais pretendiam viajar para a Cidade do México para participar de protestos.



Este episódio constitui uma das piores violações de direitos humanos no México e gerou forte condenação internacional.