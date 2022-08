Regulador europeu autoriza técnica para melhorar vacinação contra a varíola dos macacos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) autorizou nesta sexta-feira uma nova técnica de injeção para a vacina contra a varíola dos macacos que permitirá imunizar mais pessoas e evitar uma possível escassez de doses.



Os países da União Europeia (UE) poderão administrar a vacina Imvanex por via intradérmica (na camada superior da pele) em vez de injeção subcutânea, como antes, e assim usar apenas um quinto da dose, explicou a EMA em um declaração.



Essa técnica produz a mesma imunidade, embora o risco de irritação da pele seja maior, explicou o regulador europeu com sede em Amsterdã.



"As autoridades nacionais podem decidir, como medida temporária, usar Imvanex por injeção intradérmica em uma dose mais baixa para proteger as pessoas em risco durante a atual epidemia de varíola dos macacos, enquanto o fornecimento da vacina permanece limitado", explicou a EMA.



A comissária europeia Stella Kyriakides qualificou esta autorização como "muito importante" porque permite "vacinar cinco vezes mais pessoas com as reservas de vacinas que temos atualmente".



"Isso garante melhor acesso à vacinação para pessoas em risco e para profissionais de saúde", acrescentou no comunicado.