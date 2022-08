Putin e Macron pedem inspeção da AIEA em usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Os presidentes da Rússia e da França, Vladimir Putin e Emmanuel Macron, pediram uma inspeção independente "o mais rápido possível" da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada por tropas russas e alvo de bombardeios, informou o Kremlin, após uma conversa telefônica entre os dois líderes.



Nessa conversa, Putin "enfatizou que o bombardeio sistemático pelos militares ucranianos do território de Zaporizhzhia cria o risco de uma grande catástrofe", disse a Presidência russa em comunicado.



Segundo o Kremlin, Putin e Macron defenderam o envio "o mais rápido possível" de uma missão de inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) à usina de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia.



"O lado russo confirmou sua prontidão para fornecer aos inspetores da AIEA toda a assistência necessária", destacou o documento.



A Presidência francesa indicou que Macron "apoiou o envio, o mais rápido possível, de uma missão de especialistas da AIEA, com as condições definidas pela Ucrânia e pela ONU".



Macron e Putin concordaram em "falar novamente nos próximos dias sobre esse assunto (...), antes do início da missão".



Desde o início de agosto, Rússia e Ucrânia acusam-se mutuamente de bombardear a fábrica de Zaporizhzhia (sul), a maior da Europa, ocupada pelos russos desde março.



A Ucrânia afirma que a Rússia armazena armas pesadas na fábrica e bombardeia posições ucranianas de lá, o que a Rússia nega.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou à ONU na quinta-feira para "garantir a segurança" da usina.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que qualquer dano à usina de Zaporizhzhia seria "suicídio".