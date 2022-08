Incêndio em Valência, na Espanha, resiste à chuva e aos bombeiros

O grande incêndio florestal em Begís, Valência, no leste da Espanha, recuperou força nesta sexta-feira, apesar das tempestades desta semana e da concentração de meios para combatê-lo, e acelerou seu progresso após queimar 19.000 hectares.



Centenas de bombeiros, mais de 40 aviões, maquinaria pesada, polícia e outros meios tentam conter as chamas que atingem um perímetro de 120 quilômetros e que chegaram perigosamente perto do parque natural de Serra Calderona.



"A maior parte dos recursos terrestres e aéreos (...) estão concentrados no flanco sudeste para evitar que o fogo atinja a Serra Calderona", explicou, ao início da tarde, a ministra do Interior do governo valenciano, Gabriela Bravo.



Até agora este ano, a Espanha sofreu quase 400 incêndios florestais como resultado de ondas de calor e longos períodos de seca que já devastaram mais de 283.000 hectares de terra, mais que o triplo da área total destruída em 2021.



Os bombeiros da Unidade Militar de Emergência escreveram no Twitter que tinha sido uma "noite intensa" em Begís, postando imagens de grandes chamas.



"É um incêndio muito grande, com mais de 120 quilômetros de perímetro, então usamos todos os meios que temos para conter o fogo", disse Mariano Hernández, um dos chefes dos bombeiros da província, à televisão pública.



- Quase 400 incêndios em 2022 -



O incêndio de Begís começou na segunda-feira e coincidiu durante a última semana com outro grande incêndio na mesma região de Valência, no Vall D'Ebo, que começou no sábado.



As chuvas que caíram no meio da semana serviram para controlar o incêndio de Vall d'Ebo nesta sexta-feira, depois de queimar 13.000 hectares, mas não o incêndio de Begís.



Ambos forçaram a evacuação de cerca de 3.000 pessoas e o confinamento de várias cidades da região.



O episódio mais dramático da semana vivido em Valência ocorreu na noite de terça-feira, quando um trem com cerca de 50 passageiros entrou na zona do incêndio de Begís, num incidente que deixou uma dezena de feridos, três deles graves.



O trem partiu de Valência em direção à cidade de Saragoça (nordeste) e a maquinista, que não tinha sido alertada para o perigo, conduziu o trem para as chamas, sendo obrigada a dar meia-volta.



No entanto, quando tentava manobrar, os passageiros entraram em pânico quando as chamas se aproximaram, e imagens de testemunhas no local mostraram pessoas gritando de terror e pedindo ajuda, com algumas janelas de emergência sendo quebradas para escapar a pé.



A polícia, a operadora de trens RENFE e a operadora de ferrovias estatal Adif abriram uma investigação, e o Partido Popular, da oposição, também pediu explicações ao governo, que prometeu esclarecer o incidente.



Até agora este ano, a Espanha sofreu 391 incêndios florestais, de acordo com os últimos números do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).



Os incêndios destruíram mais do triplo da área consumida pelos incêndios florestais em todo o ano de 2021, que ascendeu a mais de 84.000 hectares, segundo estes números.



A mudança climática é um fator no aumento dos incêndios florestais em todo o mundo.



As ondas de calor, que secam as florestas e as fragilizam diante da ameaça das chamas, são cinco vezes mais prováveis hoje do que há um século e meio.