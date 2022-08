Junta militar de Mianmar se diz disposta a negociar com Aung San Suu Kyi

O chefe da junta militar de Mianmar disse nesta sexta-feira (19) que está aberto a negociar com a líder deposta Aung San Suu Kyi, detida após o golpe de 2021, para encerrar a crise desencadeada, após o fim dos julgamentos contra ela.



"Depois que os processos legais contra ela, de acordo com a lei, terminarem, consideraremos (negociações) com base em sua resposta", disse Min Aung Hlaing em comunicado.



Suu Kyi, 77 anos, foi presa após um golpe militar em 1º de fevereiro de 2021, que encerrou um breve período de democracia neste país do sudeste asiático.



A líder deposta foi condenada a 17 anos de prisão por uma série de acusações que grupos de direitos humanos denunciam como politicamente motivadas. Suu Kyi também enfrenta mais anos de prisão se for condenada por outras acusações que está tentando evitar em um tribunal da junta.



A junta não deu nenhuma indicação de quando o julgamento pode terminar e os advogados de Suu Kyi foram amordaçados para que não falem com a mídia.



Em julho, uma porta-voz da junta disse à AFP que não era "impossível" para o regime iniciar um diálogo com a ex-líder birmanesa e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.