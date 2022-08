Reino Unido devolve à Índia objetos saqueados durante a época colonial

Um museu de Glasgow entregou formalmente à Índia sete objetos de arte saqueados durante a colonização no século XIX, tornando-se a primeira instituição cultural do Reino Unido a fazê-lo.



O instituto Glasgow Life, que administra as coleções do museu da cidade escocesa, disse em comunicado nesta sexta-feira (19) que "recebeu hoje representantes da missão diplomática indiana para a transferência" desses bens.



Essas sete antiguidades foram saqueadas de lugares sagrados como templos e doadas às coleções do museu da cidade.



Seis objetos foram roubados do norte da Índia em 1800 e outro, uma espada cerimonial do século XIV, foi comprada ilegalmente depois de ter sido roubada de seus proprietários.



No total, o museu de Glasgow decidiu devolver 51 objetos: além dos sete destinados à Índia, também devolveu 19 bronzes do antigo reino de Benin que havia prometido à Nigéria e 25 itens - principalmente objetos cerimoniais - das tribos sioux de Cheyenne River e oglala de Dakota do Sul (Estados Unidos).



Vários museus ocidentais, na esteira dos movimentos antirracismo, começaram a avaliar a procedência dos objetos de suas coleções e iniciaram procedimentos de restituição.



A devolução desta sexta-feira "marca uma etapa importante para Glasgow" e buscar fazer com que "os legítimos proprietários" voltem a ter estas obras, disse Duncan Donran, chefe de museus e coleções da Glasgow Life, citado no comunicado.



"Esses objetos fazem parte do nosso legado como civilização e agora serão devolvidos aos seus países de origem", declarou o chefe interino da missão diplomática indiana no Reino Unido, Sujit Ghosh, agradecendo "a todos que tornaram isso possível", incluindo a cidade de Glasgow.