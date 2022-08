Secretário-geral da ONU pede à Rússia que não desconecte central nuclear da rede ucraniana

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta sexta-feira à Rússia que não desconecte a usina nuclear de Zaporizhzhia da rede de energia elétrica ucraniana, no momento em que Moscou e Kiev trocam acusações sobre bombardeios contra a central.



"Obviamente, a eletricidade de Zaporizhzhia é energia elétrica ucraniana... Este princípio deve ser plenamente respeitado", afirmou o Guterres durante uma visita ao porto de Odessa, no sul da Ucrânia.



A Energoatom, operadora das centrais ucranianas, expressou o temor de que Moscou, que ocupa a usina desde março, desconecte a central da rede.



"Há informações de que os ocupantes russos pretendem paralisar o funcionamento dos reatores e cortar as linhas de abastecimento do sistema de energia ucraniano", afirmou a Energoatom no Telegram.



De acordo com a operadora ucraniana, os militares russos estariam buscando combustível para geradores a diesel que, supostamente, começarão a funcionar após o desligamento dos reatores. Também teriam limitado o acesso de funcionários ao local.



Rússia e Ucrânia trocaram acusações nas últimas semanas sobre bombardeios na central nuclear, a maior da Europa.



Na quinta-feira, Guterres afirmou que "qualquer potencial dano a Zaporizhzhia seria um suicídio" e pediu a desmilitarização do terreno da central.