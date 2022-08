Grande incêndio no leste da Espanha ameaça parque natural

Um grande incêndio florestal no leste da Espanha, que já destruiu grandes áreas de terra, ganhou força apesar das fortes chuvas e acelerou seu avanço durante a noite, informaram as autoridades nesta sexta-feira (19).



Até agora este ano, a Espanha sofreu quase 400 incêndios florestais como resultado de ondas de calor e longos períodos de seca que já devastaram mais de 283.000 hectares de terra, mais que o triplo da área total destruída em 2021.



Na semana passada, centenas de bombeiros combateram dois grandes incêndios florestais fora de controle na região de Valência, no leste, ajudados por fortes chuvas que ofereceram um respiro, extinguindo quase completamente as chamas.



Embora a água tenha apagado o incêndio de Vall d'Ebo, perto de Benidorm, o incêndio de Bejís, quase 70 quilômetros ao noroeste da cidade de Valência, e que já destruiu 19.000 hectares, reacendeu novamente e se dirige ao parque natural da Serra Calderona.



O incêndio de Bejís "teve uma evolução lenta durante a noite, exceto (...) na parte sudeste, onde teve um comportamento mais virulento", escreveram os serviços de emergência 112 no Twitter.



"Há chamas em todos os setores do perímetro", acrescentaram.



Bombeiros da Unidade Militar de Emergência escreveram no Twitter que foi uma "noite intensa" em Bejís, postando imagens de grandes chamas.



"É um incêndio muito grande, com mais de 120 quilômetros de perímetro, então usamos todos os meios que temos para conter o fogo", afirmou à televisão pública Mariano Hernández, um dos chefes dos bombeiros da província.



Outro incêndio começou nesta sexta-feira em Olocau, dentro do parque Sierra Calderona, cerca de 40 quilômetros a sudeste de Bejís, informaram os serviços de emergência, acrescentando que foi ordenado "o confinamento preventivo da população".



O incêndio de Vall d'Ebo começou no sábado e o de Bejís dois dias depois, forçando a evacuação de cerca de 3.000 pessoas no total.



Desde o início do ano, a Espanha sofreu 391 incêndios florestais, de acordo com os últimos números do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). Os incêndios destruíram mais do que o triplo da área consumida pelos incêndios florestais em todo o ano de 2021, quando superou mais de 84.000 hectares.