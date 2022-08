Turquia não pretende tomar território na Síria, afirma Erdogan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta sexta-feira que seu país não pretende tomar nenhum território na Síria, apesar do aumento dos ataques contra as forças curdas nesta nação.



"Não temos pretensões sobre o território da Síria e o governo de Damasco deve saber", afirmou Erdogan à imprensa no avião que o transportava a Ancara após a uma visita à Ucrânia.



Mas o presidente turco reafirmou que o exército de Ancara, presente em áreas do norte da Síria limítrofes com a Turquia, está "preparado" para iniciar uma nova ofensiva, como adverte desde maio.



Entre 2016 e 2019, o exército turco executou três grandes operações no norte da Síria contra as milícias e organizações curdas que ganharam força nesta região do país. Ancara afirma que seu objetivo é criar uma "zona de segurança" de 30 quilômetros em sua fronteira sul.



Na terça-feira, a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) informou que 17 pessoas morreram em ataques aéreos turcos contra uma posição do regime sírio perto da fronteira com a Turquia, poucas horas depois de confrontos noturnos entre as forças de Ancara e combatentes curdos.



O presidente Erdogan, que visitou a Ucrânia na quinta-feira pela primeira vez desde o início da invasão russa em fevereiro, também pediu o "reforço" da coordenação com Moscou no norte da Síria para combater os grupos curdos, que ele considera "terroristas".



A Rússia é uma peça-chave no tabuleiro sírio, já que o apoio do presidente Vladimir Putin é decisivo para que o presidente sírio, Bashar al-Assad, permaneça no cargo após 11 anos de conflito com diferentes grupos rebeldes, alguns deles apoiados pela Turquia.



"Estamos em contato com a Rússia em cada coisa que fazemos na Síria", disse Erdogan.