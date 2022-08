Polícia alemã investigará declarações de líder palestino sobre o Holocausto

A polícia de Berlim anunciou nesta sexta-feira (19) a abertura de uma investigação por suposta "incitação ao ódio" contra o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, por suas polêmicas declarações sobre o Holocausto formuladas em Berlim.



A força de segurança recebeu uma denúncia contra o presidente palestino por "relativização da Shoa", após suas declarações em uma entrevista coletiva na terça-feira com o chanceler alemão Olaf Scholz.



A polícia judiciária de Berlim abriu uma investigação, sobre a qual informará em breve ao MP, que por sua vez decidirá se prossegue ou arquiva o caso.



Questionado sobre o atentado cometido há 50 anos por um comando palestino nos Jogos Olímpicos de Munique-1972, no qual morreram 11 atletas e integrantes de comissões técnicas de Israel, Abbas respondeu com uma comparação sobre a situação nos territórios palestinos ocupados por Israel com o genocídio executado pelos nazistas contra os judeus da Europa.



"De 1947 até hoje, Israel cometeu 50 massacres em 50 cidades palestinas (...) 50 massacres, 50 Holocaustos, e ainda hoje, todo dia há mortos causados pelo exército israelense", declarou Abbas, que foi muito criticado na Alemanha e em Israel.



A investigação pode não resultar em nada se Abbas, de 87 anos, estiver protegido pela imunidade diplomática.



O ministério das Relações Exteriores da Alemanha considera que este é o caso, já que Abbas estava na Alemanha em visita oficial. Mas o especialista em Direito Penal Michael Kubiciel, entrevistado pelo jornal Bild, expressou dúvidas.



Ele disse que Abbas só pode gozar de imunidade diplomática como "representante de outro Estado", então a questão é saber se a Palestina pode ou não ser considerada um Estado.



Mais de 130 países reconhecem a Palestina como Estado, mas não a Alemanha - como a maioria dos países ocidentais -, que no entanto mantém relações diplomáticas com os territórios palestinos.