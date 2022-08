Magnata canadense condenado a 13 anos de prisão na China

O magnata canadense de origem chinesa Xiao Jianhua, que desapareceu em um hotel em Hong Kong em 2017, foi condenado a 13 anos de prisão, anunciou nesta sexta-feira a justiça da China.



Xiao era um dos homens mais ricos da China no momento de sua detenção, com uma fortuna avaliada em 6 bilhões de dólares.



O empresário foi condenado por "desvio de recursos públicos e uso ilegal de fundos", informou em um comunicado o Tribunal Número 1 de Xangai.



O desaparecimento do empresário, considerado próximo a vários líderes do regime comunista chinês, provocou um grande impacto há cinco anos.



De acordo com informações da imprensa local, Xiao foi capturado em um hotel de Hong Kong por agentes de Pequim. A detenção, sobre a qual o governo permaneceu em silêncio, foi parte da ampla campanha de combate à corrupção iniciada pelo presidente chinês Xi Jinping depois que assumiu o poder em 2012.



O suposto sequestro de Xiao em Hong Kong aconteceu em uma época na qual os agentes da China continental não estavam autorizados a agir no território semiautônomo.



A captura do empresário provocou o temor de que outros moradores de Hong Kong poderiam ser levados à força para a China continental, onde a justiça é amplamente subserviente ao Partido Comunista Chinês. O receito alimentou as grandes manifestações pró-democracia organizadas em Hong Kong em 2019.