Arma encontrada perto de local em que corpo foi localizado em lago de Las Vegas

A polícia informou que encontrou uma arma no leito seco de um lago de Las Vegas, perto de onde um cadáver foi localizado dentro de um barril que os detetives vinculam à máfia.



A redução do nível da água do lago Mead revelou vários cadáveres este ano, o que provoca especulações de que o corpo dentro do barril pode ser de uma vítima de criminosos na cidade que é o paraíso das apostas.



A polícia revelou poucos detalhes sobre as descobertas, mas a vítima encontrada em maio foi baleada na cabeça e colocada no barril antes de ser jogada no lago, uma ação típica dos assassinos de Las Vegas nas décadas de 1970 e 1980.



"Uma arma de fogo foi recuperada na Área Nacional de Recreação do lago Mead em 17 de agosto de 2022, perto de onde um dos restos humanos foi encontrado", tuitou a polícia de Las Vegas.



Poucos dias depois de localizar o barril, outro corpo foi encontrado pela polícia. Em julho, um terceiro cadáver foi encontrado.



Mais dois conjuntos de restos de esqueletos foram encontrados este mês na área de Swim Beach.



A seca histórica que afeta grande parte do oeste dos Estados Unidos está pressionando as fontes de água, com reservatórios e lagos registrando níveis mínimos.



O lago Mead já chegou a estar 365 metros acima do nível do mar. Mas após duas décadas de seca, está encolhendo rapidamente. Na quinta-feira estava a 317 metros.



Os cientistas afirmam que a mudança climática provocada pela humanidade, alimentada pela queima incontrolável de combustíveis para energia, está exacerbando o ciclo natural da seca.