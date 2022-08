EUA se mostra 'preocupado' com fechamento de escritórios de ONGs palestinas por Israel

Os Estados Unidos expressaram "preocupação" nesta quinta-feira (18), depois das forças de segurança israelenses invadirem os escritórios de vários grupos palestinos de direitos humanos na Cisjordânia ocupada, considerados "organizações terroristas" por Israel.



"Estamos preocupados com o fechamento de escritórios de seis ONGs em Ramallah e seus arredores por parte das forças de segurança israelenses", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



Ainda segundo Price, as autoridades americanas estão em contato com os colegas israelenses "em alto nível" para obter mais informações sobre as organizações. Israel prometeu colaborar.



Nesta quinta-feira pela manhã, forças israelenses invadiram e fecharam os escritórios de sete ONGs em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.



Trata-se de seis grupos classificados como organizações terroristas por Israel em outubro de 2021 por suposta ligação com o grupo militante de esquerda Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). As organizações rejeitam as acusações.



Durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Price garantiu que os Estados Unidos não mudaram sua "posição ou abordagem" em relação a essas organizações, que não receberam fundos americanos.



"Não vimos nada nos últimos meses para mudar" nossa posição, afirmou Price, acrescentando que Washington esperará por novas informações israelenses antes de tomar qualquer medida.



A União Europeia garantiu nesta quinta-feira que "continuará a apoiar as organizações da sociedade civil que desempenham um papel na promoção do direito internacional, dos direitos humanos e dos valores democráticos", segundo Nabila Massrali, porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.