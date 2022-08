Vice-presidente do Paraguai decide permanecer no cargo, apesar de sanção dos EUA

O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez, decidiu permanecer em seu cargo, apesar de na semana passada ter manifestado que renunciaria depois de ter sido sancionado pelos Estados Unidos, que o acusaram de "corrupção significativa", segundo indicou nesta quinta-feira (18).



"Quando dei minha palavra de renunciar, presumi que havia uma investigação contra mim, mas ontem (quarta-feira) recebi um parecer do Ministério Público no qual indica que não há causa contra mim", disse Velázquez em entrevista coletiva, na qual assegurou que o presidente Mario Abdo Benítez respeita sua decisão.



"Muitos setores me pediram para parar com minha renúncia. O povo merece saber pelo menos o motivo pelo qual eu me demiti do cargo, para que não fique na história que (o vice-presidente) o fez por corrupção", disse.



Em 12 de agosto, o Departamento de Estado sancionou Velázquez, de 54 anos, e o impediu de entrar nos Estados Unidos, "por sua participação em atos de corrupção significativos, incluindo o suborno de um funcionário público e a interferência em processos públicos", segundo um comunicado oficial.