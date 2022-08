Erdogan: Turquia está 'do lado da Ucrânia' contra a Rússia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan expressou nesta quinta-feira (18) um firme apoio à Ucrânia, invadida pela Rússia, e expressou sua preocupação com a situação na usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada por tropas russas e alvo de bombardeios.



"Enquanto continuamos com nossos esforços para encontrar uma solução [ao conflito], nos mantemos do lado de nossos amigos ucranianos", disse Erdogan depois de se reunir em Lviv (oeste da Ucrânia) com seu homólogo ucraniano Volodimir Zelensky.



O presidente turco expressou sua preocupação com a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia (sul da Ucrânia), tomada por tropas russas desde março e alvo de bombardeios dos quais Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente.



"Estamos preocupados. Não queremos outra Chernobyl", disse ele, referindo-se ao acidente na usina ucraniana, o pior da história nuclear civil, ocorrido em 1986, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética.



A visita de Erdogan à Ucrânia ocorre duas semanas após seu encontro em Sochi (sul da Rússia) com o presidente russo, Vladimir Putin, com quem concordou em fortalecer a cooperação econômica entre os dois países.