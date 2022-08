ONU quer 'intensificar' exportações de grãos da Ucrânia antes do inverno boreal

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, prometeu nesta quinta-feira (18) que sua organização tentaria "intensificar" as exportações de grãos ucranianos antes da chegada do inverno boreal, porque são cruciais para o abastecimento de alimentos de muitos países africanos.



"Faremos tudo o que pudermos para intensificar nossas operações e, assim, enfrentar as dificuldades do próximo inverno", disse Guterres após uma reunião a três em Lviv (oeste da Ucrânia) com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e o presidente turco, Recep. Tayyip Erdogan.



O funcionário também aplaudiu o acordo alcançado entre a Ucrânia e a Rússia, patrocinado pela Turquia, que permitiu a retomada das exportações de grãos ucranianos neste mês.



Ucrânia e Rússia são dois dos maiores exportadores de grãos do mundo, cujos preços dispararam desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.