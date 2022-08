O papa Francisco descartou a abertura de uma "investigação canônica" do cardeal canadense Marc Ouellet por falta de provas. Ele foi acusado em seu país de abuso sexual, disse o porta-voz do Vaticano nesta quinta-feira(18).



"O papa Francisco declara que não há elementos suficientes para abrir uma investigação canônica por agressão sexual sobre o cardeal Ouellet contra a pessoa F.", disse o porta-voz em comunicado.



As denúncias foram feitas por uma mulher identificada com a letra "F.", que alegou ter sido agredida várias vezes pelo cardeal.