O presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmou nesta quinta-feira (18) que a presença em Lviv (oeste) do presidente turco Recep Tayyip Erdogan representa uma "potente mensagem de apoio" ao seu país, que enfrenta há quase seis meses uma invasão russa.



"A visita do presidente da Turquia à Ucrânia é uma potente mensagem de apoio, vindo de um país tão poderoso", escreveu Zelensky no Telegram.



A conversa entre os dois presidentes se concentrou nas questões da exportação de cereais ucranianos e na situação na usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, que russos e ucranianos se acusam mutuamente de bombardear.