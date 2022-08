Zelensky pede à ONU para 'garantir a segurança' da usina nuclear de Zaporizhzhia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu à ONU para "garantir a segurança" da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia e alvo de bombardeios, após receber nesta quinta-feira (18) o secretário-geral da instituição multilateral, Antonio Guterres.



"A ONU deve garantir a segurança deste local estratégico, sua desmilitarização e sua completa libertação das tropas russas", afirmou Zelensky em declaração pouco depois de sua reunião com Guterres em Lviv (oeste da Ucrânia).



O presidente ucraniano denunciou o "terror deliberado" provocado pela Rússia, que "pode ter consequências catastróficas para todo o mundo".



Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente de ter bombardeado a usina nuclear de Zaporizhzhia (sul), a maior da Europa.



As forças russas ocupam as instalações desde março, poucas semanas depois de ter invadido a ex-república soviética.



O governo ucraniano afirma que a Rússia armazena armas pesadas na usina e que bombardeia posições ucranianas. Também acusa as tropas russas de disparar contra setores da usina com o objetivo de atribuir esses bombardeios à Ucrânia.



As autoridades russas negaram nesta quinta-feira ter usado armas pesadas no local e afirmaram que ali há apenas unidades encarregadas de garantir a segurança das instalações.



Moscou também acusou Kiev de preparar uma "provocação esmagadora" na usina por ocasião da visita do secretário-geral da ONU à Ucrânia.



A ONU e os Estados Unidos pediram na quinta-feira da semana passada o estabelecimento de uma zona desmilitarizada ao redor da usina. Uma demanda que a Ucrânia vem formulando há muito tempo.