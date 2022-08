Rússia envia mísseis hipersônicos a Kaliningrado

A Rússia anunciou nesta quinta-feira o envio de aviões equipados com mísseis hipersônicos de última geração para Kaliningrado, em um momento de grande tensão ao redor do território russo cercado por países da Otan, em pleno conflito na Ucrânia.



"Como parte da aplicação de medidas estratégicas de dissuasão adicionais, três MiG-31 com mísseis hipersônicos Kinjal foram novamente enviados à base aérea de Chakalovsk, na região de Kaliningrado", afirmou o ministério russo da Defesa em um comunicado.



As três aeronaves integrarão uma unidade de combate "operacional 24 horas", acrescenta a nota.



Os mísseis balísticos hipersônicos "Kinjal" (punhal em russo) e os mísseis de cruzeiro "Zircon" pertencem a uma gama de novas armas desenvolvidas pela Rússia. O presidente Vladimir Putin as classificou de "invencíveis", porque supostamente não são detectadas pelos sistemas de defesa adversários.



A Rússia anunciou em várias ocasiões que usou mísseis hipersônicos em condições reais como parte da ofensiva em larga escala que executa na Ucrânia desde fevereiro.



A presença dos mísseis em Kaliningrado, um território já muito militarizado, acontece em um momento de grande tensão: o território, situado no Báltico, foi alvo de uma disputa diplomática entre Rússia e União Europeia nas últimas semanas.



Com as sanções aprovadas pela UE em resposta ao ataque russo contra a Ucrânia, a Lituânia proibiu o tráfego por seu território de algumas mercadorias que seguiam para Kaliningrado.



Mas, após os protestos e ameaças de Moscou, a UE pediu a Vilnius que autorize o trânsito por ferrovia de produtos russos, desde que não inclua material militar.



Kaliningrado, que fica entre a Polônia e a Lituânia, é abastecida principalmente por ferrovia a partir da Rússia continental.