Fumaça dos incêndios florestais da Rússia chega a Moscou

Vários bairros de Moscou amanheceram nesta quinta-feira (18) em uma neblina com cheiro de queimado, causada pelos grandes incêndios florestais que assolam uma região próxima, em plena onda de calor na Rússia.



Segundo a Agência Federal de Florestas (Rosleskhoz), 850 pessoas e 300 dispositivos foram mobilizados, como aviões e helicópteros, para combater as chamas que devoram a região de Ryazan, cerca de 250 quilômetros ao sudeste da capital.



A ONG Greenpeace, que se baseia em imagens de satélite, informou que o fogo já afetou mais de 3.300 hectares. No Telegram, o governador interino da região, Pavel Malkov, declarou na quarta-feira à noite que ao menos 800 hectares foram queimados.



No início desta quinta, afirmou que três incêndios continuam ativos, em uma superfície de 181 hectares, incluindo a reserva natural de Oka e o parque nacional Meshchiorski, áreas pantanosas.



Em nota, a agência Rosleskhoz acusou as autoridades florestais de ter "ocultado a verdadeira extensão" dos incêndios, o que "impediu que as forças federais fossem mobilizadas a tempo".



"Não sabemos as causas do incêndio, mas não foi observada nenhuma tempestade ou causa natural na região, então talvez seja de origem humana", apontou nesta quinta-feira o Greenpeace, que enviou uma equipe de bombeiros ao local.



Com a mudança climática, a Rússia foi afetada nos últimos anos por graves incêndios florestais, especialmente na Sibéria e no Extremo Oriente, áreas gigantescas e de difícil acesso.