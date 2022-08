Sérvia e Kosovo mantêm diálogo sob a égide da UE

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, iniciou nesta quinta-feira (18) em Bruxelas reuniões com os líderes da Sérvia e de Kosovo, após um aumento das tensões provocado por novas regras administrativas e fronteiriças denunciadas pelos sérvios.



"As recentes tensões no norte de Kosovo mostraram mais uma vez que é hora de avançar para uma normalização completa das relações" entre os dois países, o que é uma condição à sua adesão à UE, indicou Borrell em um tuíte.



Borrell conversou separadamente com o primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, e com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, antes de reuni-los no marco do "Diálogo Belgrado-Pristina", monitorado desde 2011 pela Comissão Europeia.



Alegando um princípio de "reciprocidade", Kosovo planeja impor permissões de residência temporária para as pessoas que entrarem no país com documentos de identidade sérvios e exige aos sérvios de Kosovo que substituam as placas sérvias de seus veículos por placas de Kosovo.



Essas medidas, que devem entrar em vigor em 1º de setembro, provocaram um novo episódio de violências no final de julho no norte de Kosovo.



A Sérvia não reconhece a independência proclamada por Kosovo em 2008, uma década depois de uma guerra sangrenta que deixou 13.000 mortos. Desde então, a região é afetada por episódios recorrentes de violência. Os 120.000 sérvios de Kosovo não reconhecem a autoridade de Kosovo e se mantêm fiéis à Sérvia.



O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, que se reuniu na quarta-feira com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que esperava "discussões difíceis".



Stoltenberg pediu a "todas as partes" que "atuem com moderação e evitem a violência" e alertou que a força de manutenção de paz da Otan em Kosovo (KFOR) estava "preparada para intervir se a estabilidade for ameaçada".



Tanto Sérvia como Kosovo desejam entrar na UE. A Sérvia tem desde 2012 o status de candidato oficial, enquanto Kosovo é "candidato potencial". Cinco países da UE se recusam a reconhecer a independência da ex-província sérvia.



