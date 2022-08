Morre palestino ferido em confrontos com o exército israelense na Cisjordânia

Um palestino de 20 anos, ferido a tiros em confrontos com as forças israelenses em Nablus, na Cisjordânia ocupada, faleceu nesta quinta-feira em consequência dos ferimentos.



A vítima foi identificada como Wassim Abu Khalifa, do campo de refugiados palestinos de Balata em Nablus. Ele foi ferido no peito durante a madrugada, segundo a agência palestina Wafa.



O Crescente Vermelho palestino informou um balanço de 31 feridos nos confrontos registrados nas proximidades do suposto túmulo de José, um dos 12 filhos do patriarca Jacó.



Os palestinos consideram este local, próximo ao campo de Balata, o túmulo de uma figura religiosa muçulmana.



O exército israelense afirmou que a operação tinha o objetivo de "garantir a entrada de fiéis no túmulo de José na localidade de Nablus".